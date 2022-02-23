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İSLAM Mezuniyette ettiği dua sebebi ile hedefe konmuştu! İhsan Şenocak genç teğmene dualarla destek verdi!
İSLAM

Mezuniyette ettiği dua sebebi ile hedefe konmuştu! İhsan Şenocak genç teğmene dualarla destek verdi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde ettiği dua sebebi ile hedefe konan genç teğmene dualarla destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitimini tamamlayarak "Din İşleri ve Moral Subayı" olarak göreve başlayan genç teğmenin, mezuniyet töreninde ettiği dua, malum kesimi rahatsız etti.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslüman Türk ordusunun dini inançlarını hedef alanlara dua ile karşılık verdi.

'Sudan'da şükür secdeleri ile karşılanan bu orduya...'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, şunları yazdı:

"Ya Rabbi! Asırlarca Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü küffara karşı koruyan, Malazgirt'te getirdiği Tekbir sesleri cihanda yankılanan, Mohaç zaferi Semerkant'ta, Sudan'da şükür secdeleriyle karşılanan bu orduya yeniden adınla yücelmeyi nasip eyle ki fethe hasret şu mazlum ümmetin yüzü gülsün!"

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