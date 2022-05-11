Mezgit balığı nasıl pişirilir, temizlenir? Mezgit yumurtası nasıl pişirilir? Mezgit tava tarifi

Mezgit balığı zengin vitamin kaynaklarına sahiptir. Bu noktada A vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitamini içerir. Sonuç olarak, A vitamini ve sağlıklı seçeneklerin geliştirilmesinde rol oynayan D vitamini, vücut fonksiyonunun geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Mezgit zararlı mı?

Mezgit, iyi bir besin kaynağı olduğu için günlük gıda olarak tüketilebilir. Gerçekten de, en iyi balık seçeneklerinden biridir. Size en iyi sağlık yararlarını sunar. Ayrıca, Amerikan Kalp Derneği, insanlara haftada en az iki kez balık yemelerini önerdi.

Mezgit; Göçmen bir tür olan mezgit kışın Karadeniz'den Marmara'ya göçer. Mart ayında yumurta döktükten sonra mayısta yeniden Karadeniz'e çıkar. Mezgitin eti beyaz ve lezzetlidir. Genlikle tava ve haşlaması yapılan mezgit, şubat-mayıs aylarında lezzetlidir. Mezgit fiyatları değişiklik gösterebilir.

Sarı Mezgit Balığı Nedir?

Mezgit balığı, Atlas Okyanusunda, Ilıman ve soğuk denizlerde, yurdumuzun bütün denizlerinde kolaylıkla bulunur. Eti çok lezzetli olduğundan pek çok farklı yemeği yapılabilir.

Mezgit dip balığı mı?

Dip balıkları: Bu balıklar deniz zemininde yaşarlar. Çipura, barbunya, dil, kalkan, kırlangıç, lahos, mercan, mezgit, tekir, pavurya, karides, ahtapot böcek ve ıstakoz bunlardan bazılarıdır.

Sarı Mezgit Balığının Halk Arasında Farklı İsmi Var mıdır?

Sarı mezgit balığı, halk arasında bayağı mezgit ve sarı mezgit olarak bilinen farklı isimleri de vardır.

Sarı Mezgit Balığının Özellikleri Nelerdir?

Sarı Mezgit balığının pek çok belirleyici özelliği vardır. Boyu, 20-50 cm uzunluğunda ince derili, yassı ve yumuşak pulludur. Mezgit balığının pek çok faydası vardır. Sarı Mezgit balığının beyaz eti ise, oldukça lezzetlidir. Mezgit balığının diğer ismi tavuk balığıdır. Tavuk eti kadar lezzetlidir.

Görünüş olarak ince ve uzun yapıları vardır. Boyu yaklaşık olarak 50 cm, kilosu ise 2 kilograma kadar çıkabilir. Genellikle kahverengi ve sarı tonlarındadır. Ama farklı türleri olduğu için zaman zaman değişik renklerde de görülebilir. Dişi mezgit balığı, erkek mezgitten çok daha iri bir yapıya sahiptir. Bu balıkların eti de bir o kadar fazla olur.

Sarı Mezgit Balığının Eti Yenir mi?

Sarı Mezgit balığı, eti yenebilen ve tadı tavuğa benzeyen bir beyaz ettir. Bu balıklar çok sakin ve stressiz bir yapıya sahip olan balıklar arasında yer alır.

Sarı Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada, Fırında ve Izgarada Nasıl Yapılır?

Her besinde olduğu gibi mezgit balığını da taze tüketmek gerekir. Balıkların besin değerinden yararlanmak çok önemlidir. Balığın içindeki vitamin, mineral ve omega 3 yağ asitlerinin faydalarından yararlanmak için taze balıkalmaya özen göstermeniz gerekir.

Mezgit tava tarifi

Mezgit Tava Tarifi İçin Malzemeler

1 kg mezgit balığı

Yeteri kadar mısır unu

Tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Mezgit Tava Tarifi Nasıl Yapılır?

Temizlenen balıkları güzelce yıkayıp, tuzlayın. Tavaya yağ koyup, kızdırın. Balıkları mısır ununa bulayıp, tavaya dizin. Kızardığında kapak ya da büyük düz tabak yardımıyla ters çevirip, diğer tarafını da kızartın.

Sarı Mezgit Balığı Tarifleri Nelerdir?

Balık yemeği yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi de yağ kullanılmadan balığın kokusunu ve tadını korumak olmalıdır. Izgarada ve buğulama yöntemi ile balık pişirmek tavada pişirmekten daha sağlıklı ve daha pratik bir yemek türüdür. Yemeğinizi hazırladıktan sonra ellerinizi güzelce limonla ovmanız gerekir.

Sarı Mezgit Balığı Kılçıklı mıdır?

Sarı Mezgit balığı, kılçıklı bir balık türüdür. Bu nedenle yemeğinin yapılmadan önce temizlenmesi gerekir.

Sarı Mezgit Balığı Nasıl Temizlenir? Temizlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sarı Mezgit balığı, pulsuz bir balık türüdür. Bu nedenle de temizliği çok fazla uğraştırmaz. Ama temizlerken çok özenli davranmak gerekir. Balığı temizlerken;

Balığın sırtında yer alan 3 adet yüzgeci kesmeniz gerekir. Ardından balığın ense kısmına bıçak ile ufak bir çizik atmanız gerekir.

Bu çizgiyi devam ettirerek karnının alt kısmından kuyruğuna doğru olacak şekilde kestiğiniz yerden baş parmaklarınızı kullanarak bütün organları almanız gerekir. Kılçık balığın tam ortasından kafa ile bir bütün olarak etten ayrılır. Balığınızda kan lekesi kalmayacak şekilde iyice temizlemeniz gerekir. Daha sonra balığınızı nasıl kullanacaksanız dilimlere ayırmalı ve süzgeçte kuruması için bekletmelisiniz.

Sarı Mezgit Balığı Nasıl Avlanır, Tutulur ve Yakalanır?

Sark Mezgit balığı, genellikle trol ile avlanırlar. Balıkçıların avlamaktan çok hoşlandığı balıklar arasında yer alır. Sarı Mezgit balığını avlamak için çeşitli yemler kullanılabilir.

Sarı Mezgit Balığının Faydaları Nelerdir?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sarı Mezgit balığının vücuda pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları ise;

İçinde bol miktarda B vitamini yer alır. Bu sayede beyin ve vücut gelişimini de destekler. Günlük alınması gereken protein miktarı yaklaşık olarak %40’ını karşılar. Kalp hastalıklarına çok iyi gelir ve düşük kolesterol seviyesini de dengede tutar. Kalp hastalıklarına çok iyi gelir ve düşük kolesterol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur. Hormonların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Özellikle de tiroidleri düzenler. Diyabet hastalarının haftada en az bir kez tüketmesi tavsiye edilir.

Sarı Mezgit Balığının Zararları Var mıdır?

Sarı Mezgit Balığı, aşırı tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına ve sindirim sıkıntısına neden olabilir.

Sarı Mezgit Balığı Besin Değerleri

Sarı Mezgit balığının içinde yüksek miktarda B12 bulunur. Aynı zamanda A, D, B12, B6 vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Sarı Mezgit Balığının Türleri Var mıdır?

Akdeniz, Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Kuzey Denizinde görülen 4 farklı türü vardır. Bayağı mezgit ve sarı mezgit ise en ünlü olanlarıdır. Hamsiler gibi sürü halinde yaşarlar. Mezgit balıkları genellikle trolle avlanır. Lezzeti tavuk etine benzediği için, halk arasında tavuk balığı olarak da bilinirler. Küçük deniz canlıları ile beslenen mezgit balıkları, besinlerini denizin diplerinde ve genellikle kumlu yerlerde ararlar.