Mevlüt Çavuşoğlu, yeni gelişmeyi böyle duyurdu! Flaş Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti ertelenmişti. O ziyaretin gerçekleşmesi için ne yapabileceğimizi konuştuk. İran'a deprem sürecinde gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün ikili konuları bölgesel meseleleri değerlendirdik. Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Nükleer anlaşmanın bir an önce imzalanmasinda fayda görüyoruz. Türkiye ve İran olarak var olan sorunları gidermek, ilişkilerimizi geliştirmek ve var olan sınamalar konusunda işbirliği yapmak için kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Depremlerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Deprem Türkiye'de 11 ilimizi etkiledi. Elbette Suriye'de de ciddi bir hasara yol açtı. Suriyeli kardeşlerimiz de vefat etti. Kendi yaralarımızı sararken Suriye'ye sessiz kalmamiz mümkün değildi. Suriye'ye yardımların ulaştırılması için elimizden geleni yaptık. Bugüne kadar 475 BM yardım TIR'ı geçti. Suriye'ye yardım götürmek isteyen tüm uçaklara hava sahamızı açtık" dedi.

Türkiye-Suriye görüşmeleri

Suriye ile görüşmeler sorulan Çavuşoğlu, "İlk toplantı üçlü formatta gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı kardeşim de bu toplantılara katılmak istediklerini söyledi. Biz de Türkiye olarak bundan hiçbir beis olamadığını söyledik. Ruslara da İran'ın katılmasında mahsur yok dedik. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak" yanıtını verdi.





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