Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası sistemde reform lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Ekonomik ortaklık anlaşmasının bir an önce imzalanmasının ticaretimizi artırma çabalarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sosyal güvenlik anlaşmasını da bir an önce imzalamak istiyoruz. Savunma sanayii iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı şekilde tarım alanında iş birliği, nerji ve forumunun düzenlenmesi gibi ekonomik iş birliğimizi güçlendirecek alanlara odaklanmak istiyoruz.

"Türkiye olarak 2025 Osaka Expo fuarına katılacağız"

Tabi yatırımların teşvik edilmesi de önem arz ediyor. Terörle mücadelede iş birliğimizi de bugün ele aldık. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Ünivesitesi'nin en kısa sürede eğitime başlamasını arzu ediyoruz bu konuda birlikte çalışıyoruz. Türkiye ve Japonya doğal afetleri sıklıkla tecrübe eden iki ülke. 3 gün önce Japonya'da bir deprem meydana geldi. Üzüntülerimizi ve dayanışmamızı bir kez daha belirtmek isterim. Afet risklerinin azaltılması ve afetle mücadelede mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Yine uzay ve yenilenebilir enerji alanlarında birlikte ortaklaşa neler yapabileceğimizi konuştuk. Daha önceki görüşmemizde denizcilik alanında istişare mekanizması kurulmasını konuşmuştuk bu alandaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Bu kapsamdaki ilk toplantıyı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak 2025 Osaka Expo fuarına katılacağız ve ilişkilerimize ve ülkemize yakışan bir alan tahsisini bekliyoruz. 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmıştık bu girişimde Japonya'yı çok önemli bir ortağımız olarak görüyoruz.

"Japonya'nın 2023-2024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını destekliyoruz"

Japonya ile çok taraflı platformlarda ilişkilerimiz her zaman görüşlerimiz yakındır birlikte hareket ediyoruz ve çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi de geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Japonya'nın 2023-2024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını desteklediğimizi söylemek isterim. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse bölgelerimizdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BMGK olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesi ve bizim bölgemizdeki bölgesel konularda da görüş alış verişinde bulunduk.

Sayın Hayashi'ye özellikle Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdim. Son durum hakkında görüşlerimizi tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak ara buluculuk çabalarımızda ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdim.