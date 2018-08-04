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Mevlüt Çavuşoğlu: Tehdit dili ile değil uzlaşı ile çözeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Rahip Brunson krizine dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD ile Rahip Brunson krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:43
Mevlüt Çavuşoğlu: Tehdit dili ile değil uzlaşı ile çözeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Rahip Brunson krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Yaptırım yaparsan, yaptırım görürsün. Türk milleti yaptırıma boyun eğmez, tam tersi sen de yaptırım görürsün. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Singapur'da Pompeo ile görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Böyle olması gerekiyor. Sorunlar var mı var, çözmek istiyorsanız oturalım çözelim. Sorunları diplomasiyle çözer işimize bakarız. Dünyamızın bölgemizin en çok da ABD'nin pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehditle değil uzlaşı diplomasi müzakere ve iyi niyetle çözebileceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo son açıklamalarında, Münbiç anlaşmasının Brunson sürecinin dışında tutulacağını söylemişti. ''NATO müttefiki Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz'' diyen Pompeo güvenlik alanında ortaklığın devamına vurgu yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:43
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