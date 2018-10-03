Mevlüt Çavuşoğlu: Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde mevkidaşıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ve yaptıkları ortak açıklama sonrasında da çeşitli platformlarda görüşme imkanı bulduklarını anlatan Çavuşoğlu, büyükelçileri karşılıklı olarak atadıklarını hatırlattı.

Blok ile baş başa ve heyetler arası "samimi ve verimli" görüşmeler yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, ilişkilerde bundan sonraki süreçte 2 yıllık açığı nasıl kapatacaklarını görüştüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu anda doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmaların Türkiye'de birinci sırada olduğunu, Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımlarının da arttığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacmini yükseltmek için var olan mekanizmaları daha verimli şekilde kullanacaklarını belirtti.

Terörle mücadele dahil birçok konuyu bugünkü görüşmelerde ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, özellikle yabancı savaşçılar ve terörle mücadelede iki ülke arasında bilgi paylaşımı konusunda daha yakın çalışma gerekliliğinde Hollandalı mevkidaşıyla hemfikir olduklarının altını çizdi.

Hollanda ile 400 yılı aşkın bir süreye sahip ilişki ve dostlukları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "2 yıl önce yaşanan üzüntü verici ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle bazı olumsuz ayları ve yılları yaşadık fakat o günlerden ders alarak bir daha bunların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşayan Türk toplumu ve çifte vatandaşların durumu ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını vurguladı.

Göç mutabakatını Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Hollanda'nın bu süreçte çok büyük katkıları olduğunu ve bu konudaki iş birliğini güçlendireceklerini anlattı. Çavuşoğlu, "Bugün, Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye'de bu kararlılık var. AB'den ve Avrupa'dan da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde çok taraflılığın yeniden konuşulmaya başlandığını ancak etkin çok taraflılık için herkesin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası örgütlerin de daha etkin olması ve kritik rol oynaması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu anlayış içinde Avrupa ile ilişkileri daha da güçlendireceklerine yönelik inancını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, gelecek yılın ilk çeyreğinde bu ziyarete karşılık olarak Hollanda'yı ziyaret etmek istediğini ve bu süre içinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BLOK'UN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI

"Türkiye İdlib'le ilgili çok önemli ve kilit bir rol oynadı. Türkiye son bir kaç yılda zor zamanlar yaşadı. Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı"

"Demokrasi ve demokrasinin korunması için çaba harcanması her zaman hükümetler olarak bizim görevimiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularını ele aldık."