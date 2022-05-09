"Metroda sigara içtiği için dövülen Suriyeliler" videosu gündem olmuştu... Hepsi Türk çıktı!

Geçtiğimiz gün Bursa'da bir metro içerisinde sigara içtikleri için dövüldükleri ve Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan çeşitli kaynaklar, Bursa'da bir grup Suriyeli sığınmacının metroda sigara içtiğini ve bunun üzerine tartışma çıktığını belirtmişti.

"Haber Report" isimli Twitter hesabı tarafından dolaşıma sokulan haberde Suriyeli olduğunu iddia ettiği şahısların vatandaşlar tarafından darp edildiğini öne öne sürülmüştü. Olayın aslı ise valilik tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Bursa Valiliği, yaptığı açıklamada, kavgaya karışan tarafların Türk olduğunu belirtti.

Açıklamada, "gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyadaki bazı hesapların, olayı aslından uzaklaştırarak bir provokasyon girişiminde bulunması dikkat çekti.

Son dönemde sosyal medya platformları üzerinde sayıları gittikçe artan anonim, kime ait olduğu bilinmeyen sosyal medya hesapları, kaynağı belli olmayan ve gerçeği yansıtmayan haberleri dolaşıma sokmalarıyla gündemde.

Dolaşıma soktukları doğru olmayan haberlerle etkileşim alan bu hesaplar hakkında ise şu ana kadar yasal herhangi bir işlem başlatılmış değil.

Bahsi geçen haberi dolaşıma sokan "Haber Report" isimli hesap aslında Kovid-19 pandemisi sürecinde açılan ve yüksek takipçi seviyesine ulaşan "Coronavirus Report" isimli hesabın kendisi. Pandemi gündemden düşmeye başlayınca hesap ismini "Haber Report" olarak değiştirip kaynaksız haberleri dolaşıma sokmaya başlamış.

Kaynak: Mepanews