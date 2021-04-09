Metiner’den Ekrem açıklaması: Amiral eskilerine de Ekrem’e de o tehditleri aynı odak söyletti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “Af dileseler bile kurtulamayacaklar” şeklindeki tehdidi değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Amiral eskilerine o bildiriyi hangi güç odağı imzalattı ise İBB Başkanı İmamoğlu’na da o tehditkar sözleri o odak söyletti.” dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamayacağı yönündeki iddialara yönelik Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Mehmet Metiner, şöyle yazdı:
“Bir yanda amiral eskilerinin darbe bildirisi..
Öbür yanda İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firmalara yönelik tehditkar sözleri..
Kanal İstanbul’a Möntrö’nün alternatifi diyerek karşı çıkanlarla tehdit savuranın kime hizmet ettikleri aşikar.
Zamanlamaya dikkat!
Daha mı açık diyeyim?
Diyeyim o vakit:
Amiral eskilerine o bildiriyi hangi güç odağı imzalattı ise İBB Başkanı İmamoğlu’na da o tehditkar sözleri o odak söyletti.
Cesaretleri ordan geliyor.
Anlayacağınız hepsi aynı merkezin adamları.”