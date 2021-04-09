  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Metiner’den Ekrem açıklaması: Amiral eskilerine de Ekrem’e de o tehditleri aynı odak söyletti
Gündem

Metiner’den Ekrem açıklaması: Amiral eskilerine de Ekrem’e de o tehditleri aynı odak söyletti

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “Af dileseler bile kurtulamayacaklar” şeklindeki tehdidi değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Amiral eskilerine o bildiriyi hangi güç odağı imzalattı ise İBB Başkanı İmamoğlu’na da o tehditkar sözleri o odak söyletti.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:41:00 -
Metiner’den Ekrem açıklaması: Amiral eskilerine de Ekrem’e de o tehditleri aynı odak söyletti

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamayacağı yönündeki iddialara yönelik Twitter üzerinden açıklama yaptı. 

Mehmet Metiner, şöyle yazdı:

“Bir yanda amiral eskilerinin darbe bildirisi..

Öbür yanda İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firmalara yönelik tehditkar sözleri..

Kanal İstanbul’a Möntrö’nün alternatifi diyerek karşı çıkanlarla tehdit savuranın kime hizmet ettikleri aşikar.

Zamanlamaya dikkat!

Daha mı açık diyeyim?

Diyeyim o vakit:

Amiral eskilerine o bildiriyi hangi güç odağı imzalattı ise İBB Başkanı İmamoğlu’na da o tehditkar sözleri o odak söyletti.

Cesaretleri ordan geliyor.

Anlayacağınız hepsi aynı merkezin adamları.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

bize tehdit sökmez aslanım yapılan bir işede bari bir katkınız olsun vizyonu olmayan sussun
  • Yanıtla

Cahil solaklar

Montrö de Çanakkale boğazı da var.. Tek kanal İstanbul değil
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
TUSAŞ'tan müthiş hamle! Hava aracı projelerinde kullanılacak
Teknoloji

TUSAŞ'tan müthiş hamle! Hava aracı projelerinde kullanılacak

TUSAŞ uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uyduların üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve performanslarının artırılması için bir dizi ..
2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü
Dünya

2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında öldü.
CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar
Gündem

CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay