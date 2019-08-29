0553 313 94 23

Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert tepki! 'Bu rakam on binleri bulacak'

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:38
Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert tepki! 'Bu rakam on binleri bulacak'

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Külünk, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden işten çıkarılan yaklaşık 250 işçi İBB önünde eylem yaptı.

"Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek..."

İşçilere destek veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şöyle konuştu:

Burada haklı bir mücadele başlattılar. Keyfi işten çıkarmalar var. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Burada terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için İBB'de çalışan emekçi kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor. İşçilerin emeklerini gasp etmeye de devam edecekler. Bu rakam 200-300-400 değil, on binleri bulacak. Bu kardeşlerimiz de 10 binlerin önüne geçmek için önemli bir iş yaptılar. Demokratik haklarını kullanıp burada eylem yapıyorlar.

"Direniş yapmaya devam edeceğiz"

Hizmet-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Serdar Özkul ise kanun çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunup haklarını geri alacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Bolu işçileri için Ankara'ya yürümedik mi? O gün Bolu işçileri işe iade alınmadı mı? Dolayısıyla yeri gelirse sizin için de yürürüz ama buradaki sendikal örgütlülüğü ve işçilerin birlikteliğini bozacak davranışlardan da uzak duralım. Burada sizlerle beraber direniş yapmaya devam edeceğiz. Bu eylemin kaç gün süreceği ve şeklinin nasıl olacağıyla ilgili grup önderleriyle her iştirakten öncü işçiler ortak karar verecek. Bu ortak kararla yürüyecek bir şey, işçilerin aldığı kararla bu eylem yapılacak. Bu dışarıdan organize bir eylem değil, işçilerin eylemidir. Benim üyem olması gerekmiyor, işçi mücadelesi içindeyiz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:38
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. metin külünk
  5. AK Parti
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor'da transfer
    1. Boluspor'da transfer
    2. 76. Venedik Film Festivali'nde..
    3. Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine..
    4. "Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını..
    5. TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması
    6. ABD, Afganistan'daki askerlerini..
    7. Meksika'daki barın kundaklanması
    8. G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı
    9. BM'den "Suriye'de Türkiye'nin meşru..
    10. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan..
    11. Orman yangınlarına "bidonlu" önlem
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3..
    14. Beşiktaş taraftarlarından orman..
    15. Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin..
    16. Başkan Aslan’dan 30 Ağustos mesajı
    17. “Gece gündüz demeden çalışacağız”
    18. Başkan Tanış’tan 30 Ağustos Zafer..
    19. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu
    21. Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert..
    22. Kayseri'de tek parça halinde mamut..
    23. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    24. Batık gemiyi çıkartma çalışmaları..
    25. Bölge turizmini canlandıracak ilk..
    26. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    27. Çanakkale AFAD’dan yangın açıklaması
    28. Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. 'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil Kur'an..
    30. Şanlıurfa'da dehşet! Köpeği af..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı