Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert tepki! 'Bu rakam on binleri bulacak'

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Külünk, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden işten çıkarılan yaklaşık 250 işçi İBB önünde eylem yaptı.

"Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek..."

İşçilere destek veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şöyle konuştu:

Burada haklı bir mücadele başlattılar. Keyfi işten çıkarmalar var. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Burada terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için İBB'de çalışan emekçi kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor. İşçilerin emeklerini gasp etmeye de devam edecekler. Bu rakam 200-300-400 değil, on binleri bulacak. Bu kardeşlerimiz de 10 binlerin önüne geçmek için önemli bir iş yaptılar. Demokratik haklarını kullanıp burada eylem yapıyorlar.

"Direniş yapmaya devam edeceğiz"

Hizmet-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Serdar Özkul ise kanun çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunup haklarını geri alacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Bolu işçileri için Ankara'ya yürümedik mi? O gün Bolu işçileri işe iade alınmadı mı? Dolayısıyla yeri gelirse sizin için de yürürüz ama buradaki sendikal örgütlülüğü ve işçilerin birlikteliğini bozacak davranışlardan da uzak duralım. Burada sizlerle beraber direniş yapmaya devam edeceğiz. Bu eylemin kaç gün süreceği ve şeklinin nasıl olacağıyla ilgili grup önderleriyle her iştirakten öncü işçiler ortak karar verecek. Bu ortak kararla yürüyecek bir şey, işçilerin aldığı kararla bu eylem yapılacak. Bu dışarıdan organize bir eylem değil, işçilerin eylemidir. Benim üyem olması gerekmiyor, işçi mücadelesi içindeyiz.