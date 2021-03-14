Metin Feyzioğlu: Ben hazırım
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, koronavirüs koşulları kapsamında düzenlenecek baroların genel kurullarına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, koronavirüs koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını söyledi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım" ifadelerini kullandı.