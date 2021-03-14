  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Metin Feyzioğlu: Ben hazırım
Gündem

Metin Feyzioğlu: Ben hazırım

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, koronavirüs koşulları kapsamında düzenlenecek baroların genel kurullarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:45:00 -
Metin Feyzioğlu: Ben hazırım

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, koronavirüs koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Ekonomi

Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olcak? gibi sorular vatandaşlarca araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Em..
“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!
Medya

“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!

TRT 1’in gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci tanıtımı yayınlandı.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay