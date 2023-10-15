  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişki rezaleti! Eşeledikçe yeni pislikleri ortaya saçılıyor
Medya

Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişki rezaleti! Eşeledikçe yeni pislikleri ortaya saçılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 16:43:00 - 2023-10-15 17:33:26
Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişki rezaleti! Eşeledikçe yeni pislikleri ortaya saçılıyor

Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kız çocuklarının ortaya çıkmasının ardından yeni rezillikleri de tek tek ifşa oluyor. 14 yıl önce kendilerinden haberdar olduğu kızlarına sahip çıkmayan Akpınar'ın miras kaçırdığı konuşuluyor.

Oyuncu Metin Akpınar’ın gayrimeşru ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerle ilgili merak edilen sorular bir bir cevap buluyor. Akpınar'ın 14 yıl önce varlıklarından haberdar olduğu ikiz kızlarını bunca yıldır nüfusuna almaması kafaları karıştırırken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan miras iddiası geldi. Bu arada ikizlerin büyüdükleri ev ve komşuları ortaya çıktı.

İkiz kardeşler devlet korumasına alındı

Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yaşamlarının büyük bölümünü Antalya’da geçirdi. 6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken sınıf öğretmeni Emine, fizik öğretmeni Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

Öğretmen çift evlatlık edindi

Öğretmen çift, çocukları olmadığı için evlat edinme kararı alırken, meslek hayatları boyunca Antalya’nın seçkin okullarında öğretmenlik yaptılar. Özdener Bey, emekli olduktan sonra özel bir eğitim kurumunda bir süre yönetici olarak çalıştı.

Bu süreçte hem Antalya merkez hem de Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi’ndeki 3 katlı evlerinde yaşamlarını sürdürdüler. Duygu ve Sevgi’nin evlatlık olduğunu tüm mahallenin bildiğini söyleyen Güzelsu Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Akoğlu, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı:

“Nebioğlu Ailesi mahallemizde çok sevilir. Duygu ve Sevgi’nin çocukluğunu biliriz. Ailenin çocuğu olmadığı için ikizleri evlat edindiler. Emine Hanım’ın kardeşi ölünce onun çocuğunu da yanlarına aldılar. Maddi durumları çok iyiydi. Birkaç tane evleri olduğunu biliyorum. Sevgi evlendi, iki erkek çocuğu oldu. O da anaokulu öğretmeni.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duygu ise sanat okudu. İkizlerin Metin Akpınar’ın kızları olduğunu öğrendiğimizde büyük bir şok yaşadık. Şu an bütün mahalle bu olayı konuşuyor. İlk duyduğumuzda birileri bize şaka yapıyor sandık ama olay gerçekmiş.”

Baba Özdener konuşmuyor

Özdener Nebioğlu’nun konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyen muhtar Akoğlu şöyle devam etti:

“Konu medyaya düşünce Özdener Bey ve Emine Hanım Antalya’daki evlerine gitti. Tek bildiğim öğretmenlerimiz ikizleri öz evlatları gibi yetiştirdi, sahip çıktı. Umarım bu yaşananlar aileye yeni bir travma yaşatmaz. Özdener Bey’le konuştum. Medyaya kesinlikle çıkmak istemiyor. Zaten böyle şeyleri pek sevmez.”

Açıklaması Metin Akpınar'ı kurtarmıyor

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Metin Akpınar’ın açıklamasını, “Durumu kendisi açısından toparlamaya çalışan, kamuoyunda oluşan tepkileri önlemeyi amaçlayan, ‘hayat geriye doğru yaşanmıyor’ türü afili cümlelere yer veren bir açıklama” diyerek değerlendiren Hakan, “Fakat ne yazık ki bu açıklama, Metin Akpınar’ı kurtarmıyor” diye yazdı.

Hakan, “Kendilerini ilk tanıdığım andan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim” diyen Metin Akpınar’a, “14 yıldır olayı neden resmiyete kavuşturmadın? Neden bu çocukları avukatlar tutmak, davalar açmak, mahkemelere gitmek zorunda bıraktın? Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?” diye sordu.

“Hayat, tabii ki geriye doğru yaşanmaz. Ancak hayat, ileriye doğru telafi edilebilir” diyen Ahmet Hakan, hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?

Hakan, “Kendilerini ilk tanıdığım andan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim” diyen Metin Akpınar’a, “14 yıldır olayı neden resmiyete kavuşturmadın? Neden bu çocukları avukatlar tutmak, davalar açmak, mahkemelere gitmek zorunda bıraktın? Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?” diye sordu.

“Hayat, tabii ki geriye doğru yaşanmaz. Ancak hayat, ileriye doğru telafi edilebilir” diyen Ahmet Hakan, hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

İkiz kardeşlerin büyüdükleri ev

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının bu evde büyüdükleri ortaya çıktı.

Millete hakaret üstüne hakaret! Sanatçı parçası Metin Akpınar haddini aştı
Millete hakaret üstüne hakaret! Sanatçı parçası Metin Akpınar haddini aştı

Gündem

Millete hakaret üstüne hakaret! Sanatçı parçası Metin Akpınar haddini aştı

Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu
Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu

Gündem

Küfürbaz Metin Akpınar millete kin kustu

AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!
AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!

Siyaset

AK Parti'den Türk halkını hedef alan Metin Akpınar'a tepki!

Meral Akşener’e ağır hakaret!" target="_blank">
CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!
CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!

Siyaset

CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu
Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Medya

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!
Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

Medya

Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan çocuğunu devlet büyütmüş!

Metin Akpınar'dan evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama! Utanmadan bir gecelik ilişki diye masum göstermeye çalıştı
Metin Akpınar'dan evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama! Utanmadan bir gecelik ilişki diye masum göstermeye çalıştı

Medya

Metin Akpınar'dan evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama! Utanmadan bir gecelik ilişki diye masum göstermeye çalıştı

Laikçi Metin Akpınar’ın kızından tokat gibi sözler! "Her şeyi açıklayacağım" diyerek babasını bombaladı
Laikçi Metin Akpınar’ın kızından tokat gibi sözler! “Her şeyi açıklayacağım” diyerek babasını bombaladı

Gündem

Laikçi Metin Akpınar’ın kızından tokat gibi sözler! “Her şeyi açıklayacağım” diyerek babasını bombaladı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci güçler sirenler çalınca kaçacak delik aradı
Sosyal Medya

İşgalci güçler sirenler çalınca kaçacak delik aradı

Gazze sınırına düzinelerce tank dizen İşgalci İsrail ordusu namlularını Gazze'ye doğrultu. Tankların yanında bekleyen işgalci güçler sirenle..
ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi
Gündem

ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken, ABD de Doğu Akdeniz'e gemi göndermişti. Türk Deniz Kuvvetleri, bölgede t..
İtalya'dan Türkiye kararı: bu kez 20.000 adet ıslak mendil satın almak için İtalya kapımızı çaldı!
Ekonomi

İtalya'dan Türkiye kararı: bu kez 20.000 adet ıslak mendil satın almak için İtalya kapımızı çaldı!

Türkiye gün geçtikçe ihracat potansiyelini artırmaya devam ederken İtalyanlar kapımızı çaldılar. Milyonlarca gelir Türkiye'ye akacak. İtalya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23