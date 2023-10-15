Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişki rezaleti! Eşeledikçe yeni pislikleri ortaya saçılıyor

Oyuncu Metin Akpınar’ın gayrimeşru ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerle ilgili merak edilen sorular bir bir cevap buluyor. Akpınar'ın 14 yıl önce varlıklarından haberdar olduğu ikiz kızlarını bunca yıldır nüfusuna almaması kafaları karıştırırken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan miras iddiası geldi. Bu arada ikizlerin büyüdükleri ev ve komşuları ortaya çıktı.

İkiz kardeşler devlet korumasına alındı

Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yaşamlarının büyük bölümünü Antalya’da geçirdi. 6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken sınıf öğretmeni Emine, fizik öğretmeni Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

Öğretmen çift evlatlık edindi

Öğretmen çift, çocukları olmadığı için evlat edinme kararı alırken, meslek hayatları boyunca Antalya’nın seçkin okullarında öğretmenlik yaptılar. Özdener Bey, emekli olduktan sonra özel bir eğitim kurumunda bir süre yönetici olarak çalıştı.

Bu süreçte hem Antalya merkez hem de Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi’ndeki 3 katlı evlerinde yaşamlarını sürdürdüler. Duygu ve Sevgi’nin evlatlık olduğunu tüm mahallenin bildiğini söyleyen Güzelsu Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Akoğlu, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı:

“Nebioğlu Ailesi mahallemizde çok sevilir. Duygu ve Sevgi’nin çocukluğunu biliriz. Ailenin çocuğu olmadığı için ikizleri evlat edindiler. Emine Hanım’ın kardeşi ölünce onun çocuğunu da yanlarına aldılar. Maddi durumları çok iyiydi. Birkaç tane evleri olduğunu biliyorum. Sevgi evlendi, iki erkek çocuğu oldu. O da anaokulu öğretmeni.

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Duygu ise sanat okudu. İkizlerin Metin Akpınar’ın kızları olduğunu öğrendiğimizde büyük bir şok yaşadık. Şu an bütün mahalle bu olayı konuşuyor. İlk duyduğumuzda birileri bize şaka yapıyor sandık ama olay gerçekmiş.”

Baba Özdener konuşmuyor

Özdener Nebioğlu’nun konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyen muhtar Akoğlu şöyle devam etti:

“Konu medyaya düşünce Özdener Bey ve Emine Hanım Antalya’daki evlerine gitti. Tek bildiğim öğretmenlerimiz ikizleri öz evlatları gibi yetiştirdi, sahip çıktı. Umarım bu yaşananlar aileye yeni bir travma yaşatmaz. Özdener Bey’le konuştum. Medyaya kesinlikle çıkmak istemiyor. Zaten böyle şeyleri pek sevmez.”

Açıklaması Metin Akpınar'ı kurtarmıyor

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Metin Akpınar’ın açıklamasını, “Durumu kendisi açısından toparlamaya çalışan, kamuoyunda oluşan tepkileri önlemeyi amaçlayan, ‘hayat geriye doğru yaşanmıyor’ türü afili cümlelere yer veren bir açıklama” diyerek değerlendiren Hakan, “Fakat ne yazık ki bu açıklama, Metin Akpınar’ı kurtarmıyor” diye yazdı.

Hakan, “Kendilerini ilk tanıdığım andan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim” diyen Metin Akpınar’a, “14 yıldır olayı neden resmiyete kavuşturmadın? Neden bu çocukları avukatlar tutmak, davalar açmak, mahkemelere gitmek zorunda bıraktın? Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?” diye sordu.

“Hayat, tabii ki geriye doğru yaşanmaz. Ancak hayat, ileriye doğru telafi edilebilir” diyen Ahmet Hakan, hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?

Hakan, “Kendilerini ilk tanıdığım andan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim” diyen Metin Akpınar’a, “14 yıldır olayı neden resmiyete kavuşturmadın? Neden bu çocukları avukatlar tutmak, davalar açmak, mahkemelere gitmek zorunda bıraktın? Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?” diye sordu.

“Hayat, tabii ki geriye doğru yaşanmaz. Ancak hayat, ileriye doğru telafi edilebilir” diyen Ahmet Hakan, hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

İkiz kardeşlerin büyüdükleri ev

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının bu evde büyüdükleri ortaya çıktı.