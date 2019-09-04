Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Kütahya, Denizli, Ankara, Kırklareli, Denizli, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'de yer yer yağmur görülecek. Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olan rüzgarların devam etmesi bekleniyor04 Eylül 2019 Çarşamba 07:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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