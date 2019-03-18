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Meteoroloji'den uyarı! Kar geliyor

Soğuk ve karlı havalar takrar geliyor. Meteoroloji'den önemli uyarılar geldi. İşte ülke geneli için yapılan o uyarılar.

18 Mart 2019 Pazartesi 06:21
Meteoroloji'den uyarı! Kar geliyor

Artvin'in kıyılarında yağmur, iç kesimleri ile Kars,  Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın (bugün) ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık  geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin'de kıyı kesimlerde yağmur, iç tarafları ile Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer  pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 06:21
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. Hakkari
  4. Artvin
  5. Hava durumu
  6. Meteoroloji
  7. GÜNCEL Haberleri

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