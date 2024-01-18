Meteoroloji'den uyarı: Bugün ve pazar günü yağmur bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 17-20 derece dolaylarında olacak; bugün ve pazar günü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 18-24 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, genellikle basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu öğle saatleri kuzey sahiller yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 derece dolaylarında seyredecek.

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Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

YARIN (19 OCAK CUMA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? DETAYLI ANLATIM

İstanbul'a yağış geri dönüyor. Yarın kentte sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar düşmeyecek. Hava gün boyu 13 ile 16 derece arasında değişecek.

Ankara da yarına yağmurlu girecek şehirlerden. Başkent'te sağanak ile beraber 6 ile 14 derece arasında sıcaklıklar değişecek.

İzmir'de de yarın sağanak yağış beklense de havanın ılık olacağını söyleyebiliriz çünkü yarın İzmir'de sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişecek.

YARIN TÜRKİYE GENELİNDE (19 OCAK CUMA) HAVA NASIL OLACAK?

Yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bir süredir kar etkisi altında olan Doğu bölgesi yarın parçalı bulutlu da olsa güneşli bir gün geçirecek. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İSTANBUL'DA BUGÜN (18 OCAK PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul öğlen saatlerine kadar yağışsız ve bulutlu bir atmosfer yaşasa da öğleden sonra yağış geri gelecek ve gece 21.00'e kadar mega kent sağanak yağmur etkisine girecek.

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