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Meteoroloji'den üç ile kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:37
Meteoroloji'den üç ile kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:37
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Samsun
  8. Rize
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Erzurum
  12. Diyarbakır
  13. Bursa
  14. Artvin
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. hava durumu
  19. hava durumu nasıl olacak
  20. sağanak yağış

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