0553 313 94 23

Meteorolojiden sevindiren haberler! Havalar ısınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının, yurt genelinde yükseleceği ve güneşli havanın hakim olacağı öğrenildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:39
Meteorolojiden sevindiren haberler! Havalar ısınacak

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı açıklandı. Yurdun batı kesimlerde havalar ısınırken, sıcaklıklar iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:39
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Kırıkkale
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Samsun
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Hatay
  12. Hakkari
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Çankırı
  16. Bursa
  17. Bitlis
  18. Bingöl
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Adana
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  23. Hava durumu
  24. havalar ısınacak
  25. müjdeli haber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş:
    1. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş:
    2. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    3. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    4. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    5. Bursa Tarım Aş.’de imzalar atıldı
    6. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    7. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    8. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    9. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    10. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    11. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    12. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    13. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    14. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    15. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    16. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    17. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    18. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    19. Hindistan'a ait İHA düşürüldü
    20. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    21. FIBA Dünya Kupası'nda kuralar çekildi
    22. Büyük küçük herkesin sorunu; Akne
    23. 12 Dev Adam’ın FIBA Dünya Kupası’ndaki..
    24. Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı,..
    25. Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1..
    26. e spor nedir? e spor nasıl oynanır?
    27. Sivasspor’da futbolculara 5 gün izin..
    28. Şişli sokaklarında Sarıgül’e sevgi seli
    29. Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
    30. Salihli Belediyespor’da ilk transfer
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler