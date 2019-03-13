0553 313 94 23

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte, kuvvetli rüzgarların da çatı uçması ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 06:25
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ),İstanbul, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ve Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güney batıdan kuvvetli, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğu yönlerden İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu


İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 13°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -2°C, 6°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 06:59
  1. Kilis
  2. Tekirdağ
  3. Muğla
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Edirne
  9. Çanakkale
  10. Balıkesir
  11. Aydın
  12. Adıyaman
  13. hava durumu
  14. meteoroloji son dakika
  15. hava durumu son dakika
  16. güncel hava durumu
  17. donacağız
  18. son dakika
  19. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormanda 8 parça halinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
    1. Ormanda 8 parça halinde bulunan..
    2. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,..
    3. Kiracılara müjde! Düşük kiralı konut..
    4. Hayrullah Kubba’dan 14 Mart Mesajı
    5. Meteorolojiden5 il içinyağış ve..
    6. Iğdır millet bahçesine kavuşuyor
    7. Alanya’da hayvan barınağı minik..
    8. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    9. Bakan Gül duyurdu: 6 Nisan':da resmen..
    10. Doçentlik başvuruları sadece..
    11. Oba İlkokulu’nun çevre duvarı..
    12. Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel..
    13. Demir bebek hayata tutundu
    14. 8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    15. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    16. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    17. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    18. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    19. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    20. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?