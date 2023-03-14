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Yerel Meteorolojiden o il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Yerel

Meteorolojiden o il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:47:00 -
Meteorolojiden o il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Sivas çevrelerinde başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar başta güney ve doğu ilçeleri olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, 1600 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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