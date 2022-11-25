Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Hakkâri’de 7, Muş’ta 9, Bitlis’te 8 ve Van’da 10 derece olması beklenmektedir” denildi.