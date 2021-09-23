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Gündem Meteoroloji’den flaş uyarı: O bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur bekleniyor!
Gündem

Meteoroloji’den flaş uyarı: O bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur bekleniyor!

Doğu Anadolu'nun doğusunda bu gece ve yarın kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 16:25:00 -
Meteoroloji’den flaş uyarı: O bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde, güneybatılı rüzgarla gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yağışların yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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