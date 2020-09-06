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Dünya Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı!
Dünya

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı!

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 10 Grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:05:00 -
Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den 5 il için önemli bir uyarı geldi.

Bingöl,Tunceli, Malatya, Adıyaman ve Elazığ için açıklama yapan Meteoroloji, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde geçmesi beklendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada "Rüzgarların batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğlen saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40- 60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Öğle saatlerinde güneşe de dikkat edilmesi gerektiğini ifade edilen açıklamada, rüzgarların kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde eseceğini belirtilerek çatı uçması,ağaç ile direklerin devrilmesi gibi olumsuz sonuçlara karşı vatandaşları uyardı.

 

 

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