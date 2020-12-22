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Gündem Meteoroloji'den 4 ilimizi kuvvetli kar yağışı uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den 4 ilimizi kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde ve yarın Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:42:00 -
Meteoroloji'den 4 ilimizi kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde bu gece ve yarın gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde ve yarın Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor 

Bu yerlerde yağışların 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar ile su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar paletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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