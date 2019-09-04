Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan yarına kadar, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalıyer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, DoğuKaradeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli,Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'ninkıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce veAnkara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açıkgeçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarındaseyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.



