Meteoroloji 'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den son dakika uyarısı!... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.İ şte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorunun yanıtı...

Meteoroloji 4 Eylül Çarşamba günü için hava tahmin raporunu açıkladı. Bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Eylül Çarşamba günü için yurt genellindeki hava durumunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya'nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36