Meteoroloji alarm verdi! 10 il için sarı kod: Sel, fırtına ve toz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Ağustos 2026 tarihli son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin önemli bir bölümünde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak dışındaki Doğu Anadolu ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

10 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Amasya, Bitlis, Giresun, Hakkari, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Van ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yetkililer, vatandaşların gün içerisinde yapılacak güncel tahmin ve uyarıları takip etmelerini istedi.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ: SEL VE HEYELANA DİKKAT

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağışların beraberinde çeşitli riskleri getirebileceği bildirildi.

Yağışların şiddetlendiği bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve heyelan yaşanabileceği, ulaşımda da aksamalar görülebileceği belirtilerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Tehlike yalnızca yağışla sınırlı değil.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi, zaman zaman ise kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Rüzgâr hızının 50 ila 80 kilometre/saat seviyelerine çıkabileceği tahmin edilirken ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarı yapıldı.

GÜNEYDOĞU'YA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ayrıca toz taşınımı uyarısında bulundu.

Atmosferdeki toz yoğunluğunun artmasıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı bölgedeki vatandaşların tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu olması, doğu kesimlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da termometrelerin 29 dereceyi göstermesi öngörülürken kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bursa'da 31 dereceyle birlikte yağışlı, Çanakkale'de 31 dereceyle parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nde ise 32 dereceyle parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

ANKARA'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR

İç Anadolu genelinde Konya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara'da sıcaklığın 26 derece olması ve yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

Eskişehir'de de 26 dereceyle öğleden sonra sağanak beklenirken Nevşehir'in 23 derece olması öngörülüyor.

EGE'DE TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Ege Bölgesi'nde ise yağış yerine parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak.

İzmir'de sıcaklığın 34, Denizli ve Muğla'da 33, Uşak'ta ise 29 derece olması bekleniyor.

Genel tahminlere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA SAĞANAK

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana'da sıcaklığın 33 dereceye ulaşması, özellikle kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yağış görülmesi bekleniyor.

Hatay'da 28 dereceyle sağanak tahmin edilirken Antalya'da sıcaklığın 36 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

KARADENİZ YAĞIŞA TESLİM OLACAK

Batı Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bolu'da 25, Düzce'de 27, Sinop'ta 27 ve Zonguldak'ta 26 derece tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de bölge genelinde yağış görülecek. Kıyı kesimlerde sağanakların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Amasya'da 26, Rize'de 27, Samsun'da 27 ve Trabzon'da 26 derece öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DA YAĞMUR VE FIRTINA BİR ARADA

Doğu Anadolu'da Bitlis ve Şırnak dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erzurum'da 22, Kars'ta 23, Malatya'da 29 ve Van'da 26 derece bekleniyor.

Bölgenin güneydoğusunda kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımı nedeniyle ayrıca dikkatli olunması gerekiyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ VE SAĞANAK

Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır ve Mardin'de sıcaklığın 34, Şanlıurfa'da 32, Gaziantep'te ise 31 derece olması tahmin ediliyor.

Bölge genelinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

DENİZLERDE DE HAVA SERTLEŞECEK

Meteorolojinin deniz tahminlerine göre Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

Orta Karadeniz'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği, Güney Ege ile Akdeniz'in bazı kesimlerinde de dalgaların 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.