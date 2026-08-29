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Gündem Tutuklu gazeteciyi kurtarma vaadiyle dev vurgun! Tahliye tezgahı kuran 4 şüpheli tutuklandı!
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Tutuklu gazeteciyi kurtarma vaadiyle dev vurgun! Tahliye tezgahı kuran 4 şüpheli tutuklandı!

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Tutuklu gazeteciyi kurtarma vaadiyle dev vurgun! Tahliye tezgahı kuran 4 şüpheli tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle para talep eden 4 şüpheli, sevk edildikleri Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Şüpheliler Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok hakkında TCK 158/2 kapsamında, “kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan işlem yapıldı.

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