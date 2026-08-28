Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var

Türkiye-Rusya hattında gözlerin çevrileceği kritik görüşmenin adresi belli oldu.

Kremlin'den 28 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşeceği bildirildi.

KREMLİN GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNİ AÇIKLADI

Moskova yönetimi, Erdoğan-Putin görüşmesinde ele alınacak kritik başlıkları da kamuoyuyla paylaştı.

Kremlin'in açıklamasına göre iki liderin gündeminde Karadeniz'deki durum ve Ukrayna meselesi bulunacak.

Görüşmenin zamanlaması ise dikkat çekiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı başka bir açıklamada, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin şu anda askıda olduğunu ve görüşmelerin ilerletilmesine yönelik yeni bir fikir bulunmadığını bildirdi.

BARIŞ MASASININ KİLİT ÜLKESİ TÜRKİYE

Ankara, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana iki tarafla da temas kurabilen ve müzakere kanallarını açık tutan ülkelerin başında geliyor.

Türkiye'nin Karadeniz'deki konumu da Erdoğan-Putin görüşmesini daha kritik hale getiriyor. Ankara, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında savaş gemilerinin Türk Boğazlarından geçişine yönelik yetkilerini savaşın ilk günlerinden itibaren uygularken, aynı zamanda Karadeniz'de gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik bir politika izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce Putin ile yaptığı temaslarda Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimlerini sürdürdüğünü vurgulamıştı. Erdoğan ayrıca Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik saldırıların bölgedeki istikrara zarar verdiğine dikkat çekmişti.

GÖZLER BİŞKEK'E ÇEVRİLDİ

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesinin 1 Eylül 2026'da Bişkek'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zirvenin hazırlıkları kapsamında temmuz ayında Kırgızistan'da bir araya gelen ŞİÖ dışişleri bakanları, Bişkek Bildirisi başta olmak üzere liderlerin önüne gelecek belgeler üzerinde çalışma yürütmüştü.

Putin'in Bişkek'teki diplomasi trafiğinin Erdoğan görüşmesiyle sınırlı kalmayacağı bildiriliyor. Kremlin'in açıklamasına göre Rus liderin zirve kapsamında Çin, Hindistan ve İran liderleriyle de temaslarda bulunması planlanıyor.

UKRAYNA'DA KRİTİK DÖNEM

Erdoğan-Putin buluşması, Ukrayna konusunda diplomatik trafiğin yeniden hareketlendiği bir döneme denk geliyor.

CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta Moskova'ya giderek Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmesi de Washington-Moskova hattındaki temasları hızlandırmıştı. Kremlin, Ratcliffe'in Putin ile görüşmediğini ancak Rus liderin temasların sonuçları konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Şimdi gözler Bişkek'te Erdoğan ile Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmeden çıkacak mesajlara çevrildi. Karadeniz ve Ukrayna'nın doğrudan görüşme gündemine alınması, Ankara-Moskova hattının savaşın geleceğine ilişkin diplomatik arayışlarda yeniden önemli bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor.