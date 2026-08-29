Rusya: 3 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yönetiminden cephedeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna'daki çeşitli cephe hatlarında ilerleyişini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusuna bağlı Kuzey ve Merkez askeri birliklerinin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

RUSYA 3 YERLEŞİMİ KONTROL ALTINA ALDIĞINI DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi bölgesindeki Hrapovşçina ile Donetsk bölgesindeki Rubejnoye ve Novoandreyevka yerleşimlerinin Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey ve Merkez askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Hrapovşçina ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rubejnoye ve Novoandreyevka yerleşim yerlerini kurtardı.”

Böylece Moskova yönetimi, son operasyonlarla Sumi'de bir, Donetsk'te ise iki yerleşimde kontrol sağlandığını duyurdu.

CEPHE HATTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun cephenin farklı yönlerinde operasyonlarını sürdürdüğünü ve ilerleme kaydettiğini belirtti.

Rusya'nın duyurduğu son gelişmeyle birlikte özellikle Sumi ve Donetsk hatlarındaki askeri hareketlilik bir kez daha dikkatleri bölgeye çevirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında tarafların karşılıklı saldırıları ve cephe hattındaki çatışmalar devam ediyor.