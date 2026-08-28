Savunma devi duyurdu: S-35'leri teslim ettik

Rusya’nın savunma sanayii şirketi Rostec, Hava-Uzay Kuvvetleri için üretilen yeni Su-35S savaş uçaklarından oluşan bir partinin teslim edildiğini duyurdu. Böylece 2026 yılı içinde gerçekleştirilen Su-35S teslimatlarının sayısı üçe çıktı.

Uçakların, Birleşik Uçak Şirketi (UAC) tarafından Komsomolsk-na-Amure’deki Yuri Gagarin Havacılık Fabrikası’nda üretildiği ve teslimat öncesinde kapsamlı fabrika testlerinden geçirildiği belirtildi. Testlerin ardından uçaklar görev yapacakları üslerine gönderildi.

Rostec teslim edilen uçakların sayısını açıklamazken, savunma analisti Guy Plopsky, yayımlanan görüntülerde en az iki Su-35S’nin görüldüğünü aktardı. 2026’daki ilk iki teslimatın ise nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirildiği belirtildi.

4++ nesil olarak sınıflandırılıyor

Rusya’nın “4++ nesil” olarak tanımladığı çift motorlu Su-35S, gelişmiş radar, aviyonik ve silah sistemleriyle öne çıkıyor. Ancak uçak, beşinci nesil platformlarda bulunan düşük görünürlük teknolojisine sahip değil.

Rostec’e göre Su-35S; hava hedeflerinin önlenmesi, kara ve deniz hedeflerine yönelik saldırılar, İHA imhası ve görev uçaklarına eskort gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.