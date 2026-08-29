Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar

Somali açıklarında 17 Ağustos'ta korsanların eline geçen Kamerun bayraklı, Türk şirketine ait MV Lutuf kargo gemisinde günler süren bekleyiş sona erdi.

Somali Savunma Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre Türk ve Somali güçleri tarafından yürütülen ortak operasyon sonucunda gemi korsanlardan kurtarıldı. Operasyonun yaklaşık 10 gün sürdüğü bildirildi.

4 TEKNE İMHA EDİLDİ, 14 KORSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonun bilançosu da açıklandı. Somali Savunma Bakanlığı, korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiğini ve 14 korsanın öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonun ardından gemide kalan korsanların bölgeden kaçtığı, böylece MV Lutuf'un yeniden kontrol altına alındığı belirtildi.

Somali makamları operasyonun, Türkiye ile Somali arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşması kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin güçlendirilmesi ve korsanlıkla mücadele gibi alanları kapsadığı belirtildi.

KRİTİK GEMİ 17 AĞUSTOS'TA KAÇIRILMIŞTI

MV Lutuf, 17 Ağustos'ta Somali'nin Puntland eyaletindeki Nugaal bölgesi açıklarında korsanların hedefi olmuştu.

Geminin Türk şirketine ait olduğu ve Kamerun bayrağı taşıdığı bildirildi. Gemideki yükün Türkiye'ye ait silahlar ile askeri haberleşme ve uydu sistemlerini içerdiği yönündeki bilgiler ise Somali kaynaklarına dayandırıldı; bu yükün niteliği konusunda resmî Türk makamlarından doğrulama bulunmuyor.

İLK DARBE GÜNLER ÖNCE GELMİŞTİ

Operasyon sürecinde 19 Ağustos'ta da önemli bir gelişme yaşanmıştı. Puntland güvenlik kaynakları, korsanların kullandığı küçük bir teknenin insansız hava aracı saldırısıyla vurulduğunu ve 4 şüpheli korsanın öldürüldüğünü açıklamıştı. Söz konusu kaynaklar İHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE-SOMALİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SAHADA

MV Lutuf operasyonu, Ankara ile Mogadişu arasında son yıllarda giderek derinleşen savunma ve güvenlik iş birliğinin sahadaki son örneklerinden biri oldu.

Somali Savunma Bakanlığı da operasyon sonrasında Somali Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin iş birliğini tebrik etti.

Türkiye, Somali'de yalnızca askeri eğitim alanında değil; deniz güvenliği, korsanlıkla mücadele ve Somali'nin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi konusunda da önemli rol üstleniyor.

MV Lutuf'un korsanların elinden alınmasıyla Türkiye-Somali savunma iş birliği, Afrika Boynuzu'nun kritik deniz yollarında sahadaki etkisini bir kez daha göstermiş oldu.