Metaverse caiz mi? Metaverse’te arsa satın almak caiz mi?

Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır. “Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya.

Türkiye’de 30 bin, İstanbul’da 15 bin parsel satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi. Kripto para birimleriyle Türkiye’de şimdiye kadar sanal olarak 30 bin parsel satılırken, İstanbul satışlarda ilk sırada kendine yer buldu. İstiklal Caddesi, İstanbul Boğazı'nın çevresi, tarihi camiler sanal alıcılarının oldu. Ortaköy ve Boğaz hattında parseller 500 lira iken, Bağcılar ve Esenler’de yaklaşık 135 lira civarında satılıyor.

Metaverse’de arsa satın almak caiz mi?

Metaverse caiz mi? sorusunun cevbı sorularla İslamiyet’te şu şekilde yer almakta: "Sanal para, piyasada güvenli olarak para gibi kullanılıyorsa, onunla mal vb. alıp satmak mümkün ise, gerektiğinde gerçek / resmi paraya çevrilmesi mümkün ise onunla işlem yapılabilir. Sanal cüzdanın da şartları sanal para için gerekli olan şartlar gibidir. Bu şartları taşıyan paranın sanal kasası gibi olan cüzdan alınır satılır; ancak sanal da olsa paranın para ile satımında peşinlik şartı vardır. Özetle, sanal para ve sanal cüzdan için gerekli şartlar oluşmuşsa alınabilir ve kullanılabilir, henüz bu şartlar oluşmamışsa, alınamaz ve kullanılamaz."

Kripto paralar caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya şu şekilde cevap ermekte: “Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.