Meta CEO'su Mark Zuckerberg mektup ile duyurdu: On binlerce kişiyi işten çıkarıyor! İşte 2023'te yeni vizyonu

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in salı günü Facebook üzerinden yaptığı duyuruda yer alan önemli konulardan biri de o duyurusuydu!

Maliyetleri düşürmek adına projeler azaltılıyor

Yapılan paylaşımda Meta 10 binlerce kişiyi işten çıkarmanın yanı sıra yöneticilerin en fazla 10 olmak üzere az sayıda rapora sahip olması gerektiğini duyurdu.

Bir diğer konusu ise Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in yeni vizyonu: 2023'te bir şirket nasıl yönetilir?

Gereksiz projeleri iptal edin. Orta düzey yönetimi ortadan kaldırın. Kurumsal hiyerarşiyi düz hale getirin. Mark Zuckerberg Salı günü çalışanlarına Facebook'un sahibi Meta Platforms şirketinin verimlilik yılı olarak adlandırdığı bu dönemde nasıl çalışmasını istediğine dair güncellenmiş bir vizyon sundu. Wall Street Journal'ın haberine göre, Zuckerberg çalışanlarına gönderdiği "Daha yalın daha iyidir" gibi başlıklarla noktaladığı yaklaşık 2 bin 200 kelimelik notta, mevcut ekonomik belirsizlik ortamına dayanabilecek daha odaklanmış, üretken bir şirket inşa etme çabalarını da özetledi.

Yıllarca büyümeye vurgu yaptıktan sonra, birçok yönetici son aylarda odak noktalarını içe çevirerek operasyonları iyileştirmek ve karar alma sürecini hızlandırmak için her türlü şansı denedi. Son haftalarda yapılan kazanç tahminlerinde Ford Motor Co. şirketinden Salesforce Inc. şirketine kadar pek çok şirketin yöneticileri verimlilik artışına yönelik çalışmaları vurguladılar. Columbia Business School'da şirket verimliliği ve şirketlerle çalışanlar arasındaki istihdam ilişkileri üzerine çalışan profesör Laura Boudreau, "Şirketler rekabetçi tehditlerle karşılaştıklarında, daha güçlü yönetim uygulamalarını benimsemelerinin ve daha fazla verimlilik yaratma fırsatlarını aramalarının daha muhtemel olduğunu biliyoruz" dedi.

Bazı yöneticilerin denetim sorumluluğu alınıyor

Meta, birden fazla yönetim katmanını ortadan kaldırmayı ve birçok yöneticiyi denetim sorumluluğu olmayan çalışanlara dönüştürmeyi amaçlıyor. Zuckerberg, bu çalışanların daha sonra şirket genelinde iletişimi geliştirmek için organizasyonun neredeyse her katmanına rapor vereceğini söyledi. Düşük öncelikli projeler iptal edilecek. Yazılım mühendislerinin daha hızlı kod yazmalarına yardımcı olmak için şirket içi araçlar güçlendirilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zuckerberg mesajında, "Daha yalın bir kuruluş en yüksek önceliklerini daha hızlı yerine getirecektir. İnsanlar daha üretken olacak ve yaptıkları işler daha eğlenceli ve tatmin edici olacak" ifadelerini kullandı. Meta'nın son işten çıkarmaları, Kasım ayında şirketin 11 binden fazla çalışanı işten çıkaracağını duyurmasının ardından geldi. Zuckerberg o zaman yaptığı açıklamada, şirketin pandemi sırasında çevrimiçi faaliyetlerdeki artışın devam edeceği gibi yanlış bir varsayımla aşırı büyüdüğünü söylemişti. O dönemde çalışanlarına gönderdiği bir mesajda "Bu konuda yanlış yaptım ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Boudreau, verimlilik için yapılan çalışmaların, çalışanların günlük işlerinin kalitesine zarar vermesi halinde geri tepebileceğini söyledi. Boudreau, "İşverenler ne kadar ileri gidebilir ve bunun çalışanların motivasyonunu düşürmeye başladığı bir nokta var mı?" dedi.

Zuckerberg, yöneticilerin projeye daha fazla mühendisin yardım etmesini isteyebileceğini, bunun da şirketin daha fazla BT, İK ve işe alım personeli istihdam etmesine yol açacağını, bunun da bu ekipleri daha büyük, daha az verimli ve daha yüksek öncelikli işlere daha az duyarlı hale getireceğini yazdı. Çalışanların nerede çalıştığı da Meta'da daha fazla odak noktası haline geliyor. Şirket pandemi sırasında hibrit ve uzaktan çalışmayı benimsedi ve birçok çalışana işlerini nerede yapacaklarını seçme özgürlüğü verdi. gazeteoksijen'ne göre: Zuckerberg, şirketin hem uzaktan hem de hibrit çalışmaya izin vermeye kararlı olduğunu söylese de, Meta'nın bazı çalışanların iş arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmekten fayda sağlayabileceğini gözlemlediğini söyledi.

"Takım arkadaşlarıyla çalıştıklarında daha iyi performans gösteriyorlar"

Meta ayrıca çalışanlarına gönderdiği bir iç mesajda, bu yılın ilk yarısına kadar tüm yeni uzaktan çalışma başvurularını ve başka bir ofise transfer taleplerini durduracağını söyledi. Zuckerberg Salı günü yaptığı açıklamada, şirkete şahsen katılan ve daha sonra uzaktan çalışmaya başlayan mühendislerin, uzaktan çalışmaya başlayanlara göre ortalama olarak daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Şirketin performansı nasıl değerlendirdiğine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. Kariyerlerinin başındaki daha genç mühendislerin de haftada en az üç gün takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarında daha iyi performans gösterdiklerini belirten Zuckerberg, güven inşa etmenin ve ilişkileri yüz yüze geliştirmenin daha kolay olabileceğini sözlerine ekledi.

ABD şirketlerinin verimlilik arayışları yeni değil. Son yıllarda yöneticiler katmanları azaltmak ve maliyetleri ortadan kaldırmak için girişimler başlattı. Berkshire Hathaway Inc. şirketinin başkan yardımcısı Charlie Munger, 2018'deki yıllık şirket toplantısında alkışlar arasında "Bürokrasi bir tür kanser gibidir. Bu yüzden bürokrasi karşıtıyız ve bence bu bize çok iyi geldi" dedi.

McKinsey & Co. tarafından orta düzey yöneticiler arasında yapılan ve yeni yayınlanan bir ankete katılanların neredeyse yarısı en büyük hayal kırıklığı olarak kurumsal bürokrasiyi gösterdi. McKinsey, Zuckerberg'in birçok yöneticiyi ön saflardaki rollere kaydırma hedefi doğrultusunda, orta düzey yöneticilerin ortalama olarak zamanlarının yaklaşık yüzde 31'ini bireysel katkı sağlayanlara yönelik işlere harcadıklarını da tespit etti.

Hala çalışan ekleyen küçük şirketlerdeki bazı yöneticiler, ekonomik ortam göz önüne alındığında operasyonları odakta tutma ihtiyacı hissettiklerini söylüyor. Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı bir yazılım şirketi olan Island Technology Inc. CEO'su Mike Fey, "Şu anda daha verimli olmanın yollarını araştırmayan bir yönetici olamazsınız" dedi.