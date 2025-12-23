Türk pasaportuna bir vizesiz durak daha eklendi

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanlığı Hükümeti ile Türkiye arasında pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

UMMAN VATANDAŞLARINA TÜRKİYE KAPILARI AÇILDI

Yeni düzenlemeye göre sıradan pasaport sahibi Umman vatandaşları, Türkiye’ye giriş için önceden turist vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak.

Umman vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye’de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

TÜRK VATANDAŞLARINA UMMAN’DA VİZESİZ SEYAHAT

Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları da Umman’a girişte vize alma zorunluluğundan muaf olacak.

Türk vatandaşları, her ziyaret için Umman’da 30 güne kadar kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek Umman vatandaşlarına pasaportlarının giriş tarihinden itibaren en az altı ay geçerli olması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılması tavsiye edildi. Açıklamada, seyahat edecek tüm yolculara güvenli ve keyifli bir yolculuk temennisi yer aldı.