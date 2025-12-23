23 Aralık 1968: Fahri Kiğılı'nın vefatı (Hâfız, Vaiz)

İbrahim Fahri Kiğılı, 1319 (1901) yılında Malatya’da doğdu. Aile köken olarak Bingöl’ün Kiğı ilçesinden göçme olduğu için, soyadı kanunu çıktığında Kiğılı soyadı alındı.



Hacı Fahri Efendi, bir ticaret adamı olarak başladığı hayat mücadelesini Kur’an hadimi bir hocaefendi olarak sürdürüp noktaladı.



Diğer taraftan, 30 yaşından sonra hıfzını tamamlayarak hafız oldu. Bir müddet, Nuruosmaniye Cami’nin başimamı Hafız Hasan Akkuş Hocaefendi ile birlikte Nuruosmaniye Kur’an Kursunda hocalık yaptı. Çemberlitaş Atik Ali Paşa Camii’nin resmi imam-hatibiydi. Buradan aldığı maaşı fakirlere dağıtırdı. Asıl gelir kaynağı kumaş ticaretindendi. Bir süre sonra Çarşı kapıda kendisi bir Kur’an Kursu açtı.







1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyetinin 68 kurucusu arasında yer aldı. 1954 yılında, yaptırdığı Taşlı tarla (Gaziosmanpaşa) Dörtyol Camii faaliyete geçince, Kur’an kursu hizmetini bu caminin altına taşıdı.

Aşere takrip usulüyle Kur’ân’ın yanı sıra Arapça da öğretildi. Ramazan aylarında evinde özel bir cemaate üç günde bir hatimle teravih namazı kıldırırdı.



1955’te Diyanet İşleri Reisliğinin vaizlik imtihanını kazandı. Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Üsküdar Atik Valide Cami’lerinde vaaz ederdi. Vaizliği esnasında gerçekleri söylemekten hiçbir zaman çekinmezdi.



Yaşlılığı sebebiyle Kur’an kursu hizmetini bizzat devam ettiremeyeceğini anlayınca 1966’da, Gaziosmanpaşa’daki binayı Kur’an Kursu Veya İmam-Hatip Okulu olarak hizmet vermesi için İlim Yayma Cemiyeti’ne devretti. Bir dönem “H. Fahri Kiğılı İmam-Hatip Okulu” adıyla hizmet veren bu bina, halen “Gaziosmanpaşa İmam-Hatip Lisesi ve “İlim Yayma Cemiyeti Hacı Fahri Kiğılı Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu” olarak hizmete devam ediyor.







Hacı Fahri Efendi, 24 sefer hacca gitmiş aynı zamanda Hz. Peygamber’e aşık bir insandı. Hac ibadeti yasaklandığı zamanlarda dahi İtalya üzerinden hacca giderdi. Ali Ulvi Kurucu (2002), “Türkiye’de sadece 7 kişinin hacca gittiği dönemler oldu. Bu 7 kişiden biri muhakkak Hacı Fahri Kiğılı olurdu” demiştir.



Hacı Fahri Kiğılı Efendi, 23 Aralık 1968 yılında vefat etmiştir. Kabri Eyüp Sultan mezarlığında, İdris tepesi yakınındadır.