Yılbaşı takvimi netleşti: 31 Aralık tatil mi? Yılbaşında 9 günlük tatil imkanı

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve öğrenci, 2026 yılbaşı tatili takvimini yakından takip ediyor. En çok merak edilen konuların başında ise 31 Aralık’ın tatil olup olmadığı ve yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği geliyor. Resmî tatil takvimine göre yapılan planlamalar, yılbaşında uzun bir dinlenme fırsatını da beraberinde getiriyor.

1 Ocak, Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları 1 Ocak 2026 Perşembe günü kapalı olacak.

31 Aralık tatil mi?

Takvime göre 31 Aralık, resmî tatil ya da yarım gün tatil kapsamında yer almıyor. Yani kamu ve özel sektörde normal mesai günü olarak uygulanmaya devam edecek.

9 günlük yılbaşı tatili nasıl mümkün oluyor?

2025 yılının son hafta sonu 27-28 Aralık Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Çalışanlar, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde yıllık izin kullanmaları hâlinde, hafta sonlarıyla birlikte 6 günlük kesintisiz tatil yapabiliyor.

Buna ek olarak 2 Ocak Cuma günü de yıllık izin alındığında, 1 Ocak resmî tatili ve onu takip eden hafta sonu ile birleşerek, yılbaşı tatili toplam 9 güne kadar uzayabiliyor. Bu nedenle 2026’ya girmeden önce izin planlaması yapanlar için uzun bir tatil fırsatı oluşmuş durumda.