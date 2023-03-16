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Gündem Türkiye'ye gelen Rus yolcu uçaklarına yaptırım uygulanmaya başlandı! İşaret ettiler sonuç verdi
Gündem

Türkiye'ye gelen Rus yolcu uçaklarına yaptırım uygulanmaya başlandı! İşaret ettiler sonuç verdi

ABD taleplerini işaret etti ABD'nin baskıları sonuç verdi. Türkiye'de Rus yolcu uçaklarına yakıt ve bağlantılı hizmet verilmesi yasaklandı. Büyük bir iddia ortaya atıldı: Petrol şirketlerinden (Gazprom ve Lukoil) yakıt almasının yasaklandığı ileri sürülüyor. Kabul edilmesi, hakkında önemli açıklama, söz konusu karar...

Yeniakit Publisher
2023-03-16 18:16:00 - 2023-03-16 18:24:07
Türkiye'ye gelen Rus yolcu uçaklarına yaptırım uygulanmaya başlandı! İşaret ettiler sonuç verdi

Türkiye'nin en büyük turizm pazarlarından Rusya'dan turist akışına darbe vuracak bir gelişme yaşandı.

ABD Maliye Bakanlığının 14 Mart'ta bir yazı gönderdiği ve 16 Mart'tan itibaren Rusya’dan Türkiye'ye gelen Airbus ve Boeing uçaklarına hizmet verilmemesi istendiği öğrenildi.

Türkiye'nin bugün itibariyle isteğe uyduğu ve sabahtan itibaren Rusya'dan gelen söz konusu uçaklara yakıt verilmediği öğrenildi.

Turizm Güncel'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre Rus uçakları, yakıt alamadan Türkiye'den havalandıktan sonra Soçi'ye inerek yakıt ikmali yapıyor ve yola öyle devam ediyor.

Öte yandan, Türk bayraklı uçakların Rusya'da yaptırım uygulanan petrol şirketlerinden (Gazprom ve Lukoil) yakıt almasının yasaklandığı ileri sürülüyor.
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Konuyla ilgili olarak Airporthaber'de yer alan haberde ise özel, kargo, ticari, charter uçaklar veya herhangi bir yabancı ülkede üretilen ve yüzde 25'den fazla ABD orijinli ham madde içeren uçaklar, eğer Rusya ve Belarus'a gidiyorsa, yakıt ikmali ve bağlantılı hizmetlerin verilmesi yasaklandı.

Söz konusu karar ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı ihracat uygulamalarına ilişkin Endüstri ve Güvenlik Ofisi'nin yazısı uyarınca alındı.

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