ABD duyurdu! Rus Su-27 ile MQ-9 geriliminde yeni gelişmeyi ilan etti: Yeni görüntü ortaya çıktı

Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD MQ-9 keşif ve istihbarat İHA'sına önleme yaptığı sırada uçaklardan birinin İHA'yı çarparak düşürmesine yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA ile Rus Sukhoi SU-27 uçağının Karadeniz semalarındaki karşılaşmasını gösteren anlara ilişkin;

Son dakika haberi: ABD, Rus Su-27 savaş uçağı tarafından MQ-9'un üzerine yakıt boşaltıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Gizliliği yeni kaldırılan görüntü, Pentagon'un 30-40 dakika sürdüğünü söylediği müdahaleden kritik anları gösteriyor.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, "İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu" denildi.

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Görüntüde, Rus uçağının İHA'ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA'nın kamera kaydı kesildi.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yapmıştı.

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