Meteoroloji'den tahmin: Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu: Şiddetli fırtına, sel, sağanak yağmur yağıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için deprem bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sel, taşkın ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılacak tahmin ve uyarıları yakından takip etmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.

Meteoroloji uyardı: Mart ayının son kar yağışı o illere düşecek!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kışı az yağışlı ve kurak geçiren Denizli’de, Mart ayının gelmesiyle tekrar kar yağışı başladı. Kentin merkezinde sabahın erken saatlerinde yağış etkisini gösterdi, yüksek kesimde bulunan ilçelerde ise kar yağışı hakim oldu.

Kocaeli Valiliği yarın ilimizde beklenen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Kocaeli Valiliği yarın ilimizde beklenen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşlara karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli - Kocaeli) rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra etkisini artırarak Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilmiştir. Marmara’da da rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilmiştir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan son tahminlere göre haftasonunda deprem bölgesindeki illerimizde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklenmektedir. Meydana gelebilecek taşkın, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılacak tahmin ve uyarıları yakından takip etmeleri büyük önem arz etmektedir."

5 Günlük Tahmin (Haritalı)