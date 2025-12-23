Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 10. Üçlü Zirve kapsamında Doğu Akdeniz’in geleceğini şekillendirecek kritik kararlara imza attı. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride, savunma ve askeri alanlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi "temel öncelik" olarak belirlendi.

SİBER GÜVENLİK VE DENİZ YOLLARININ KORUNMASI

Zirvenin en dikkat çekici maddelerinden biri, 2026 yılında Kıbrıs’ta kurulması planlanan Denizcilik Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi oldu. Liderler, deniz yollarını ve kritik altyapıyı hedef alan siber ve fiziksel tehditlere karşı ortak savunma mekanizmalarını devreye sokma konusunda mutabık kaldı. Ayrıca terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ve finansman kaynaklarının kurutulması noktasında iş birliğinin artırılacağı vurgulandı.

ENERJİ VE EKONOMİK KORİDORLARDA DEV ADIMLAR

Enerji güvenliğini uluslararası hukuk temelinde ele alan üç ülke; doğal gaz geliştirme, elektrik şebekesi bağlantıları ve yenilenebilir enerji projelerinde ortak hareket edecek. Avrupa ile bölgeyi birbirine bağlayacak olan Büyük Deniz Bağlantı Projesi (Great Sea Connector) üzerindeki taahhütler yinelenirken, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) için özel çalışma gruplarının kurulması kararlaştırıldı.

ACİL DURUM VE TEKNOLOJİDE ORTAK CEPHE

İş birliği sadece askeri alanla sınırlı kalmadı; doğal afetler ve orman yangınlarıyla mücadele için "üçlü acil durum müdahale grubu" kurulması kararı alındı. Bilim ve teknoloji başlığında ise yapay zeka alanında ortak araştırma girişimleri ve Avrupa Birliği fonlarına erişimde koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Liderler, Doğu Akdeniz’de kurulan bu istikrar kuşağının bölge geneline yayılması için ABD ve diğer uluslararası ortaklarla temasların sürdürüleceğini ifade etti.