Trump’tan dünyayı sarsacak "Grönland" hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, sadece bir ada değil, bir "ulusal güvenlik kalesi" istiyor! Mar-a-Lago’dan esen rüzgar, Grönland kıyılarındaki Rus ve Çin gemilerine savaş açtı. İşte Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran o sert çıkışları ve "Altın Filo" planı!

Florida’daki malikanesinde adeta bir "jeopolitik fırtına" estiren Donald Trump, Grönland’ın ABD için sadece bir kara parçası değil, hayati bir zorunluluk olduğunu ilan etti. Louisiana Valisi Jeff Landry’yi "Grönland Özel Temsilcisi" olarak atayan Trump, niyetini en net haliyle ortaya koydu: "Oraya sahip olmalıyız!"

"HER YER RUS VE ÇİN GEMİSİ DOLU!"

Trump, Grönland’ın stratejik önemine vurgu yaparken şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Mesele sadece madenler değil, finansal ve ulusal güvenlik! Grönland kıyılarına bir bakın; her tarafta Rus ve Çin gemileri cirit atıyor. Bu kabul edilemez! Ulusal güvenliğimiz için Grönland çok önemli ve ABD oraya sahip olmalı."

DENİZLERDE YENİ BİR ÇAĞ: "TRUMP SINIFI" SAVAŞ GEMİLERİ GELİYOR!

Trump, sadece diplomatik hamlelerle yetinmiyor; denizlerdeki hakimiyetini "Altın Filo" ile perçinliyor. "Trump Sınıfı" olarak adlandırılan ve "bugüne kadar inşa edilmiş en güçlü savaş gemileri" olacağı iddia edilen bu devlerin yapımı onaylandı!

100 Kat Daha Güçlü: Eski gemileri tarihe gömecek, son teknoloji lazerler ve füze sistemleriyle donatılacak.

Nükleer Güç: Serinin ilk gemisi "USS Defiant", nükleer başlıklı seyir füzeleriyle denizlerin yeni hakimi olacak.

MADURO VE PETRO’YA AÇIK TEHDİT: "BU SON SEFER OLUR!"

Trump’ın hedefinde sadece kuzey değil, güney de var! Venezuela lideri Maduro’ya doğrudan gözdağı veren Trump, adeta barut fıçısının fitilini ateşledi:

Maduro'ya: "Eğer sert oynamaya kalkarsa, bu onun sert oynayabildiği son sefer olur! Güney Amerika tarihinin en büyük donanmasına sahibiz."

Petro'ya (Kolombiya): "Uyuşturucu fabrikalarına dikkat etsin. Amerika’ya zehir gönderenler bedelini öder!"