Türkiye'de ünlü olan malikâne Türk işadamı Abramoviç'in değil! Kozmik malikane artık Rus milyarderin: 26 milyon dolar...

Adnan Oktar’ın İstanbul Vaniköy’de yıllardır kiracısı olduğu ünlü malikâne geçtiğimiz yıl ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’e satıldığı iddia edilmişti. Ancak alıcının Abramoviç olmadığı ortaya çıktı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, mülkiyeti Mustafa Cüre’ye ait olan 10 dönümlük arazideki iki villa, İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi Boris Borisenko tarafından 26 milyon dolara satın alındı.

Vaniköy sırtlarındaki villalar Anadolu Yakası’ndaki sahil yolundan ve komşu binalardan bakıldığında ağaçların ardında kaldığı için görünmüyor. Villaları görmek için Arnavutköy Sahili’nden karşıya bakmak gerekiyor. Villaların panaromik bir Boğaz manzarası var. Evler, Adnan Oktar’ın kiracı olması, kapıda silahlı güvenliklerin nöbet tutması ve gelip giden lüks arabalar nedeniyle bölgede ‘kozmik malikâne’ olarak biliniyor.

FİYATI EMSALLERİNİN ÜZERİNDE

Boğaz’ın emlakçılarından Bosforce’un Yönetici Ortağı Ulvi Özcan, Vaniköy 928 ada, 3 parselde yer alan arazi ve villalarda 2022’nin ocak ayında değer tespiti yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Boğaz’da bu büyüklükte çok fazla arsa ve bu nitelikte fazla mülk bulunmuyor. Geçen yıl, söz konusu yerin satışı için değer tespiti yapmak üzere davet edildim. Bizim o zaman satılabilir fiyat olarak verdiğimiz rakam 13-14 milyon dolar aralığında bir rakamdı. Bizim verdiğimiz rakamı azımsayıp ‘20 milyon dolar istiyoruz’ demişlerdi. Değerinin hayli üzerinde satıldı.”

8 BİN 658 YIL CEZA VERİLMİŞTİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik operasyonun ardından 72’si tutuklu 215 sanık yargılanmıştı. Adnan Oktar ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 13 sanık, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 106 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 4.5’er yıl, 8 sanığa ‘örgüte yardım etme’ suçundan 3’er yıl hapis cezası verilmişti.

ÖRGÜTÜ ÇÖKERTEN OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren araştırmaların ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü eşzamanlı operasyon başlatmıştı. Operasyonun hedefindeki en kilit noktalardan biri olarak Adnan Oktar’ın kadın ve erkek müritleriyle yaşadığı Kandilli Vaniköy’deki villa bulunuyordu. Özel harekât polisleri destekli ekipler villaya girerken, Adnan Oktar villanın arkasında bulunan gizli geçitten kaçmış, kaçtığı aracın önü Sarıyer’de kesilerek yakalanmıştı.

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