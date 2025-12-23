Tellere takılan yaban keçisi için seferber oldular
Tunceli’de enerji hattı çalışması sırasında tellere takılarak yaralanan yaban keçisi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bahçe korkuluk tellerine takılan yaban keçisi ayağından yaralandı. Mazgirt ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım çalışması yapan Fırat EDAŞ ekipleri, doğaya karşı sergiledikleri duyarlı davranışla takdir topladı. Çalışmalar sırasında bahçe korkuluk tellerine takılarak yaralanan bir yaban keçisini fark eden ekipler, zaman kaybetmeden harekete geçti. Tellere sıkıştığı yerden dikkatlice kurtarılan yaban keçisinin yürüyemediğini gören çalışanlar, hayvanı sırtlarında taşıyarak güvenli bir alana aldı. Yaralı yaban keçisi daha sonra Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini teslim alarak tedavi sürecini başlattı. Tedavisinin ardından yaban keçisinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.