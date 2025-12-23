  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Tellere takılan yaban keçisi için seferber oldular
Yerel

Tellere takılan yaban keçisi için seferber oldular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tunceli’de enerji hattı çalışması sırasında tellere takılarak yaralanan yaban keçisi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bahçe korkuluk tellerine takılan yaban keçisi ayağından yaralandı. Mazgirt ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım çalışması yapan Fırat EDAŞ ekipleri, doğaya karşı sergiledikleri duyarlı davranışla takdir topladı. Çalışmalar sırasında bahçe korkuluk tellerine takılarak yaralanan bir yaban keçisini fark eden ekipler, zaman kaybetmeden harekete geçti. Tellere sıkıştığı yerden dikkatlice kurtarılan yaban keçisinin yürüyemediğini gören çalışanlar, hayvanı sırtlarında taşıyarak güvenli bir alana aldı. Yaralı yaban keçisi daha sonra Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini teslim alarak tedavi sürecini başlattı. Tedavisinin ardından yaban keçisinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi
Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi

Yerel

Munzur’un sarp kayalıklarında yaban keçileri böyle görüntülendi

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi
Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Yaşam

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Yaban hayatı tek tek böyle kayıt altına alınıyor!
Yaban hayatı tek tek böyle kayıt altına alınıyor!

Yaşam

Yaban hayatı tek tek böyle kayıt altına alınıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23