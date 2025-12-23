Ateşkes aldatmacası: 26 bin yardım tırı sınırda çürüdü!

Trump'ın duyurduğu anlaşma sahada karşılık bulmadı. Gazze Hükümeti, İsrail'in günlük taahhüdün yarısını bile yerine getirmediğini ve ateşkes altında 411 kişiyi öldürdüğünü belgeledi.

Gazze'deki hükümet, 10 Ekim'de ABD ve Mısır arabuluculuğunda yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden geçen 73 günün raporunu yayımladı. Rapor, İsrail'in anlaşma şartlarını sistematik olarak ihlal ettiğini ve bölgeyi hem açlığa hem de ölüme terk etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Hükümet yetkilileri, İsrail'in "Sarı Hat" gerisine çekilme taahhüdüne rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve insani yardımları devasa bir boyutta engellediğini duyurdu.

Anlaşma 600 dedi, İsrail 244 geçirdi

Raporun en çarpıcı kısmı, insani yardım istatistiklerinde görüldü. Anlaşmaya göre Gazze'ye günde 600 tırın girmesi gerekiyordu. Ancak veriler şu gerçeği ortaya çıkardı:

Girmesi Gereken: 42 bin 800 tır.

İzin Verilen: 17 bin 819 tır.

Engellenen: Yaklaşık 26 bin yardım tırı İsrail tarafından engellendi.

Oran: Taahhüt edilen yardımın sadece %41'i bölgeye ulaşabildi (Günlük ortalama 244 tır).

Bu engellemenin, gıda, ilaç ve yakıt krizini "felaket" boyutuna taşıdığı vurgulandı.

Ateşkes gölgesinde 411 infaz

Rapora göre, silahların susması gereken 73 günde İsrail ordusu anlaşmayı 875 kez ihlal etti. Bu ihlallerin faturası ise ağır oldu:

Can Kaybı: 411 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralı: 1.112 kişi yaralandı.

Sivil Hedefler: Saldırıların 265'i doğrudan sivilleri, 150'si ise sivil kurumları hedef aldı. Askeri araçlar 49 kez yerleşim bölgelerine girerek taciz ateşinde bulundu.

Trump 'Onaylandı' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada tarafların anlaştığını duyurmuş, anlaşma 10 Ekim'de İsrail ordusunun "Sarı Hat" olarak belirlenen bölgeye çekilmesiyle yürürlüğe girmişti. Ancak Gazze Hükümeti, sahadaki tablonun diplomatik metinlerle uyuşmadığını belirtiyor.

Orta Doğu Haber