Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Polis Sözcüsü Shaukat Khan saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırının eyaletin Karak bölgesinde düzenlendiğini duyurdu. Khan, olay yerine bölge emniyet müdürü dahil çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ve saldırganların izlerinin sürüldüğünü ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın kuzeybatısında 2 Aralık'ta hükümet yetkilisini taşıyan araca düzenlenen saldırıda yetkili ve 2 koruma görevlisi ile yoldan geçen bir kişi ölmüştü.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.