  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı gözaltında

Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Gazze için İtalya'dan asker istediler

Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında gelişme

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Suriye cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile ilgili açıklama! ABD'nin Büyükelçisi'nden haber geldi

Bakan Kurum'dan "Tohum" filmi paylaşımı

Cem Küçük'ten Murat Ongun'a yanıt: Sana bir dava da ben açacağım!

Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik
Dünya Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti
Dünya

Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Kardeş ülke Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis Sözcüsü Shaukat Khan saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırının eyaletin Karak bölgesinde düzenlendiğini duyurdu. Khan, olay yerine bölge emniyet müdürü dahil çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ve saldırganların izlerinin sürüldüğünü ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın kuzeybatısında 2 Aralık'ta hükümet yetkilisini taşıyan araca düzenlenen saldırıda yetkili ve 2 koruma görevlisi ile yoldan geçen bir kişi ölmüştü.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23