‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında sanat ve medya camiasında bulunan isimler de dahil edilerek genişletildi. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Türkiye'nin tanıdığı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına yönelik şüpheliler bulunduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan "uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma" suçundan, spiker Ela Rumeysa Cebeci ise "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan devam eden soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü "fuhuşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklandı.

Türkiye'nin gündemine oturan uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün korkunç skandallar ortaya çıkarken "Ünlüleri kimler uyuşturucuya bulaştırdı?", "Uyuşturucu soruşturmasında kim neyle suçlanıyor?", "Yeni operasyonlar gelir mi?" sorusunun sorulmasına neden oluyor. Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Çağlayan Adliyesi'nde uyuşturucu operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

"YASAKLI MADDE KULLANDIRIP EŞCİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIRILDILAR"

Abdurrahman Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonun giderek büyüyeceğine dikkat çekerken, özellikle medya yöneticilerinin genç kız ya da kadınları iş vaadiyle zorla eşcinsel ilişkiye zorladığı ve yasaklı madde kullandırarak kamera kaydına aldıklarını ifade etti.

"Bu ağa düşenlerin maalesef ortak noktası, hepsi genç kızlarımız; iş arayan, daha iyi veya çalıştıkları kanalların daha iyi bir kanala, sonuçta ulusal çapta yayın yapan bir kanalın başındaydı bu tutuklanan şahıs. Ben herkesi öncelikle masum olarak değerlendirerek, bu kızlarımızı masum olarak değerlendirerek konuşmak istiyorum. Çünkü bilinçli tabii ki aralarında var ama ifadelerde; biz iş arıyorduk, iş teklifi için mailleştim, Instagram'dan yazıştım, sonra karşılaştım, ekrana çıkmak için bunları kullanan bir tepede bir medya yöneticisi var. Ve bunu maalesef yani bu işi kapabilmek için de bu beyefendiyle dışarıya yemeğe çıkıyorlar. Sonra evlere gitmek istiyor, evlere bir iki derken sonra o yasaklı maddeyi kullandırıyorlar. Yasaklı maddeyi kullandıktan sonra hani birebir kendi aralarında bir temas olsa. Sonra bu kızların başkalarına pazarlanması, başkaları ve bunların başkalarıyla kadın kadına zorlanması, bilmem neye zorlanması gibi burada da ahlaksızlığın tam rezaletini yaşatarak bunu zorluyorlar ve kameraya çekiyorlar. Bakın o ifadelerden birisi, kızlardan biri diyor; "Beni zorladı." diyor, bir bayanla, kendisi de bayan, başka bir bayanla zorladı, sonra bunu kameraya çekti. Bunu şantaj için mi çektiler? İşte savcılık bu yönleriyle de araştırıyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR KULÜP YÖNETİCİSİ İFADEYE ÇAĞRILACAK"

Abdurrahman Şimşek açıklamalarının devamında uyuşturucu soruşturmasının önümüzdeki günlerde daha çarpıcı ve skandal gelişmelerin ortaya çıkacağını vurgulayarak, tutuklu bulunan bir spiker ile 3 büyük kulüpten birinin kulüp yöneticisinin yazışmalarının tespit edildiğini belirtti. Şimşek, ayrıca futbol kulüp yöneticisinin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağının altını çizdi.

"Malum kanalda bir spiker olarak görev yapan, şu an o kişi de tutuklandı biliyorsunuz, sabah programı yapan bir spikerdi. Spikerin şöyle söyleyeyim telefonundan çıkanlar çok vahim şeyler, görüntüler, vahim yazışmalar. Bunların bazılarını Turkuvaz Medya'da biz yayınladık. Zaten bu yönde de spor dünyasında da ifade verenler oldu, ismini vermeyeceğim. Sanat dünyasında da ifade verenler oldu. Ama o hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki önümüzdeki günlerde yine önemli üç büyük kulüpten birisinin de üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağrılacak. Kendisiyle ilgili yazışmalar...

Önemli bir kulübün, yani daha önceden biliyorsunuz bir kulübün başkanı alınmıştı, en az o kulüp kadar önemli bir kulübün de başka bir kulübün yöneticisi diyebileceğimiz kişinin onunla da yazışmaları var. Buna ilişkin de bu kişilerden de muhtemelen anladığım kadarıyla saç, kıl, kan örneği... Bu işin sonu nereye giderse gitsin Başsavcılık burada konumu siyasetçi de olsa, hangi medya, spor kulübü, sanat dünyası hangi konum olursa olsun ayrıştırmadan bunu temizlemeye çalışıyor."

Kaynak: Sabah