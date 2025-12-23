Helal olsun! O şehirde okullara yılbaşı yasağı talimatı

  • İSTANBUL
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yöneticilerine gönderdiği yazıyla okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yapılmaması yönünde talimat verdi. İl genelindeki tüm eğitim kurumlarını kapsayan iletide, eğitim ortamlarında bu tür içeriklere karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yöneticilerine gönderdiği yazıyla okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yapılmaması yönünde talimat verdi. İl genelindeki tüm eğitim kurumlarını kapsayan iletide, eğitim ortamlarında bu tür içeriklere karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Gönderilen mesajda, “Noel, yılbaşı çekilişi ve benzeri içeriklere sahip etkinliklerin eğitim ortamlarında düzenlenmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi” ifadelerine yer verildi.

Eğitimciler ve uzmanlar, okulların yalnızca akademik bilgi verilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda kültürel ve ahlaki aktarımın yapıldığı alanlar olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, başka toplumlara ait dini ve kültürel sembollerin “eğlence” ya da “masum etkinlik” adı altında okullara taşınmasının, kültürel aşınmaya ve kimlik bulanıklığına yol açabileceği ifade ediliyor.

 

Uzmanlara göre, yılbaşı ve Noel temalı etkinlikler çoğu zaman tüketim kültürü, piyango, çekiliş ve hediyeleşme gibi unsurlarla birlikte sunuluyor ve bu durum, çocukların değer dünyasını olumsuz etkileyebiliyor. Eğitim ortamlarının, yerli ve manevi değerleri önceleyen, toplumsal kültürle uyumlu içeriklerle şekillendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yöndeki uyarısı, okulların yabancı kültürel dayatmalara karşı korunması, eğitim sisteminin kendi toplumsal ve kültürel zemininde güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uygulamanın, benzer hassasiyetlerin ülke genelinde yaygınlaşmasına da örnek teşkil edebileceği ifade ediliyor.

