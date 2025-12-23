Konya–Karaman arası 40 dakikaya düştü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya–Karaman Hızlı Tren Hattı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, iki şehir arasındaki ulaşım süresinin 40 dakikaya düştüğünü belirtti.

Toplam 102 kilometrelik hatta 74 köprü ve 39 geçit inşa edilerek hem güvenli hem de modern bir demiryolu altyapısı oluşturulduğunu kaydeden Uraloğlu, “Hız kazanan mesafeler ile Türkiye hızlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde bölge halkının daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânına kavuştuğu vurgulandı.