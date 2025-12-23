Trump’tan denizlerde güç gösterisi: “Trump Sınıfı” savaş gemileri geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın geleceğini kökten değiştirecek yeni bir askeri hamleyi kamuoyuna açıkladı. Trump, “Trump Sınıfı Zırhlı Savaş Gemileri” olarak adlandırılan yeni nesil savaş gemilerinin inşasına başlanacağını duyurdu.

Trump, söz konusu gemilerin hız, ateş gücü ve teknolojik kapasite bakımından bugüne kadar üretilmiş tüm savaş gemilerini geride bırakacağını savundu.

“100 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAKLAR”

Yeni savaş gemilerinin mevcut ABD donanma gemilerinden çok daha üstün olacağını vurgulayan Trump, “Bunlar şimdiye kadar yapılmış herhangi bir savaş gemisinden 100 kat daha hızlı, daha büyük ve daha güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Donanması’nın tasarım sürecinde doğrudan kendisiyle çalıştığını belirterek, “Ben estetikten anlayan biriyim. Bu gemiler sadece güçlü değil, aynı zamanda etkileyici olacak” dedi.

YAPAY ZEKA, LAZER VE NÜKLEER SİLAH

Trump’ın açıklamalarına göre yeni savaş gemileri tamamen yapay zekâ kontrollü olacak. Gemilerde dünyanın en gelişmiş lazer silahları ve nükleer silah taşıma kapasitesi bulunacak.

Trump, lazer silahlarına ilişkin olarak, “Hedefe kilitlendiğiniz anda yok eden lazerlere sahip olacağız. Bunlar dünyanın en gelişmiş sistemleri olacak” dedi.

20’DEN FAZLA DEV SAVAŞ GEMİSİ YOLDA

Projenin ilk aşamasında iki savaş gemisinin inşa edileceğini açıklayan Trump, daha sonra bu sayının 20 ila 25’e çıkarılacağını söyledi. Trump ayrıca ABD’de hâlihazırda 15 denizaltının da yapım aşamasında olduğunu hatırlattı.

Yeni projelerin binlerce Amerikalı için istihdam yaratacağını belirten Trump, savunma sanayisinin ABD ekonomisi için kritik rol oynadığını vurguladı.

BEYAZ SARAY: “EN ÖLÜMCÜL GEMİLER”

Trump’ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesaplarından da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı. Paylaşımda, yeni gemiler için “Şimdiye kadar inşa edilmiş en ölümcül suüstü muharip gemileri” ifadesi kullanıldı.

Bu açıklama, ABD’nin denizlerde askeri üstünlüğü daha da ileri taşımayı hedeflediği yönünde yorumlandı.