Dini vakıfları hedef alıp seküler vakıflara ses etmeyen CHP’li Öztürkmen’e sert cevaplar!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “vergiden muaf vakıflar” üzerinden yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Öztürkmen’in sözlerine yanıt, Haber Vakti Yazarı Mustafa Süs’ten geldi. Süs, CHP’li vekilin ifadelerini “ayrıştırıcı, hedef gösterici ve çifte standartlı” olarak nitelendirdi.

“Dini vakıflar kasıtlı olarak hedef gösteriliyor”

CHP’li Hasan Öztürkmen, Meclis’te yaptığı açıklamada Türkiye’de 6 bin 284 vakıf bulunduğunu, bunlardan 345’inin vergiden muaf olduğunu ve bu vakıfların yaklaşık yarısının dini vakıflardan oluştuğunu dile getirdi. Öztürkmen’in bazı vakıfları isim vererek eleştirmesi, “dini vakıfların hedef alındığı” yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Haber Vakti Yazarı Mustafa Süs, Öztürkmen’in kendi verdiği rakamların dahi iddialarını boşa düşürdüğünü savundu. Süs, “Vergiden muaf vakıfların yarısının dini vakıflar olduğunu söyleyip, diğer yarıyı özellikle görmezden gelmek kasıtlı bir algı çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Seküler vakıflar neden hiç gündeme getirilmiyor?”

Mustafa Süs, Öztürkmen’in açıklamalarında İHH, Ensar Vakfı ve Mahmud Esad Coşan Vakfı gibi kurumları tek tek saymasına dikkat çekerek, vergiden muaf olan seküler ve sermaye çevrelerine yakın vakıfların neden hiç anılmadığını sorguladı.

“Eğer mesele vergi adaleti ise, Aydın Doğan, Eczacıbaşı, İhsan Doğramacı ya da 500. Yıl Vakfı neden gündeme getirilmiyor?” diyen Süs, eleştirilerin ideolojik bir çerçevede yapıldığını ileri sürdü.

“Çamur atmakla gerçekler değişmez”

Yazısında sert ifadelere de yer veren Süs, vakıfların kamu yararına, bağış ve gönüllülük esasına göre faaliyet yürüttüğünü hatırlattı. Vergi muafiyetinin 1967 tarihli 903 sayılı Kanun ile düzenlendiğini vurgulayan Süs, “Hukuksuzluk varsa elbette soruşturulur. Ancak münferit iddialar üzerinden dini vakıfların topyekûn suçlanması kabul edilemez” dedi.

CHP’li çevrelerin belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına sessiz kaldığını savunan Süs, buna karşın topluma hizmet eden vakıfların zan altında bırakılmaya çalışıldığını ifade etti. Yazısını ise şu sözlerle tamamladı:

“Çamur atmakla gerçekler değişmez. Önce kendi bataklığınızın hesabını verin, sonra başkalarına laf söyleyin.”

