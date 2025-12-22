  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yumurtaya alerjisi olan genç kız pasta yedikten sonra hayatını kaybettti

Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, 2 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdunda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi.

İddiaya göre il merkezinde bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı.

Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

 

2 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı.

Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edildiği öğrenildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, başsağlığı mesajı yayımladı.

Gülçin, mesajında "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

